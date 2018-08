Raadsels rondom monstergat in sterrenstelsel

1 / 2 1 / 2

Leiden - Als een oude, hongerige spin hangt hij in zijn web, maar gelukkig ver weg. Leidse astronomen hebben een superzwaar zwart gat ontdekt in een sterrenstelsel op de duizelingwekkende afstand van twaalf miljard lichtjaar. Met de vondst is een twintig jaar oud record verbroken. Het is het verste en oudste sterrenstelsel dat we kennen met zo’n monstergat in het hart. De vondst stelt sterrenkundigen voor raadsels.