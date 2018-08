Buien zorgen vanuit het zuiden voor verkoeling

Bekijk hieronder regenradar van Weerplaza. In een groot deel van het land zullen de buien pas in de loop van de nacht overtrekken. Het wordt zeer warm met minima tussen 19 en 23°C.

Omdat er kans is op hagel en windstoten tijdens de buien heeft het KNMI code geel afgegeven. Lokaal kan bovendien zeer veel neerslag vallen, maar in delen van het land kan het ook droog blijven. Ook woensdag kan er lokaal een bui vallen en zakt de temperatuur naar 24 tot 29 graden. Donderdag kan het in grote delen van het land flink gaan regenen.

Boeren die door de aanhoudende droogte in financiële problemen zijn geraakt krijgen hulp van de overheid. Zij kunnen een verklaring aanvragen, waarmee ze vervolgens een overbruggingskrediet bij de bank kunnen aanvragen. Dat kondigde minister Carola Schouten (Landbouw) dinsdag aan.

