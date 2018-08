Nog lang warm in Nederland: waar blijft die regen?

Ⓒ Weerplaza/Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Waar blijft die regen en verkoeling? Met die vraag zitten heel wat Nederlanders dinsdagavond in hun achtertuin of op hun balkon. Na weer een zeer warme dag, komt er in de nacht van dinsdag op woensdag een einde aan de hitte en keren we terug naar meer typisch Hollands zomerweer.