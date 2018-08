Jaap de Groot: Ajax zet Ziyech op z’n nummer

Meer een symbolisch gebaar omdat de verwachting was dat de transfer van Ziyech snel zou zijn afgerond. Nu dat nog niet het geval is, dacht de winnaar van de Gouden Schoen tot zijn vertrek gewoon met zijn vertrouwde 10 op de rug verder te kunnen voetballen.

Dus niet en daar was gedoe over.

Waarom eigenlijk? Het shirt met nummer 10 is voor altijd gekoppeld aan Diego Maradona. Alleen wordt het nu vaak geclaimd door zij die als leider van het team gezien willen worden. Dat ligt bij Ziyech anders. Die wil de 10 omdat hij daarmee het beste seizoen uit zijn carrière heeft gedraaid. Er is dus geen sprake van geforceerd leiderschap, maar emotionele verbondenheid met het getal.

Intussen gaan er van de 10 dertien in een dozijn. Zij die zich echt onderscheiden, kiezen voor een nummer dat niemand anders heeft. Zo heeft de 23 van Michael Jordan de basketballegende een kapitaal opgeleverd en hetzelfde geldt voor de 24 van LA Lakers-icoon Kobe Bryant.

Zoals de ’7’ Cristiano Ronaldo geen windeieren heeft gelegd. Bij Manchester United werd hij geïnspireerd door Eric Cantona die dankzij zijn rugnummer op Old Trafford de bijnaam The Magnificent 7 verwierf. Alleen liet de Fransman na om dit commercieel uit te buiten, waarna David Beckham het nummer wel zou verzilveren. Toen Beckham in 2003 naar Real Madrid afreisde, was het de beurt aan Ronaldo om in Manchester voor de 7 te gaan.

Nadat de merknaam CR7 was gedeponeerd, kon zijn manager Jorge Mendes een commercieel project uitrollen dat zijn weerga in het topvoetbal niet kent. Inmiddels wordt het vermogen van Ronaldo op 400 miljoen euro geschat en leveren alleen al de commerciële deals hem jaarlijks 40 miljoen euro op.

Dan is er nog de 14 van Johan Cruijff. Daar stak helemaal geen strategie achter. Toen hij in 1970 bij Ajax een tijdje geblesseerd was, werd zijn nummer 9 toebedeeld aan Gerrie Mühren. Die raakte daar zo snel aan gewend dat hij het bij de rentree van Cruijff gewoon weer aantrok. Die haalde zijn schouders op, pakte het shirt dat bovenop de stapel lag en was de mythe van Nummer 14 geboren.

Daarom biedt de afspraak tussen Ajax en Tadic voor Ziyech kansen. De 7, 10 en 14 zijn vergeven, de 23 en 24 behoren het basketbal toe en kleeft de 33 al nadrukkelijk aan Max Verstappen. Hakim Ziyech moet dus snel de 22 claimen. Als getal apart en geluksnummer.