Pretpark te koop voor 18 miljoen euro: wat krijg je voor dat bedrag?

Alles bij elkaar moet het park het lieve sommetje van 16 á 18 miljoen euro opleveren. Groot Obbink: „We hebben geen haast. Als we morgen verkopen, is dat goed. Als het pas over vijf of tien jaar lukt, dan ook.”

55 voetbalvelden

Wat je voor dat bedrag allemaal krijgt? Het park, dat in 1995 werd geopend in een nooit in gebruik genomen kerncentrale, bevat meer dan 40 attracties. Het totale terrein is zo’n 55 voetbalvelden groot, waarvan 24 hectare bebouwd is. In de 435 hotelkamers staan 1000 bedden. Er zijn bovendien twintig conferentieruimtes en zeven cafés aanwezig.

Ongeveer zestig procent van de 300.000 jaarlijkse bezoekers komt uit Duitsland, de rest uit Nederland.

De drie dochters van eigenaar Hennie van der Most zien naar verluidt niets in een overname van zijn attractiepark. Dat ligt op een klein uur rijden van Nijmegen, dus net over de grens. Iedere gegadigde met een serieus bod mag zich bij hem melden, laat Groot Obbink in Duitse media optekenen.

De pretparkeigenaar wil de komende jaren zijn focus verleggen. „De heer Van der Most is nu 68 jaar oud en vraagt zich af wat hij nog meer in het leven bereiken wil. Hij is een koopman en daar past het afstoten van bedrijven en opstarten van nieuwe projecten bij”, aldus Groot Obbink. Belangrijke voorwaarde voor een overname van Wunderland Kalkar is wel dat er geen ontslagen vallen onder de 375 personeelsleden.