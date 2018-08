Ouders Ivana: ’De Johnsons zien is verschrikkelijk’

Ivana’s peetmoeder Esther, moeder Karin en oom Fred (v.l.n.r.) zijn in Kuala Lumpur om de zittingen bij te wonen die meer uitsluitsel moeten geven over hoe Ivana stierf.

De nabestaanden van Ivana Smit (18) zijn gespannen. Er is nog veel onduidelijk over het juridische onderzoek dat woensdag start in Kuala Lumpur. Mogelijk zitten zij straks in de rechtbank naast het echtpaar dat zij verantwoordelijk houden voor Ivana’s dood. „Ik ben bang dat ik ze aanvlieg.”