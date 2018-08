Volg live: is Berry de busbrander?

Op 12 november vorig jaar rijdt een knalrode bus door Tilburg. Op zich niet heel gek, maar het Arriva-voertuig volgt geen lijndienst en achter het stuur zit een dief. Die nam de bus mee vanaf de Fatimastraat en rijdt er liefst vijf uur mee door de Brabantse stad. Passagiers neemt hij niet mee: het bordje geeft ’999 Sorry geen dienst’ aan. Na de rit steekt de dief de bus uiteindelijk in brand in de buurt van het Elisabeth Ziekenhuis.

Volg de zaak hieronder vanaf 9.00 uur via de tweets van verslaggever Koen Nederhof.

Bij Arriva zijn ze op dat moment al wel iets gewend qua brandstichtingen. Het hangt de vervoerder de keel uit. In september 2017 begon de ellende. Toen gingen in de remise in één klap vijf bussen deels of geheel in vlammen op. Niet veel later werd op het kantoor van Arriva aan de Fatimastraat in Tilburg brand gesticht. Eind oktober weten oplettende werknemers te voorkomen dat een kantoorkeet op het Arriva-terrein in vlammen opgaat. De schade loopt in de miljoenen, aldus de politie.

Beloning

De vervoerder loofde begin dit jaar een beloning uit, en opsporingsprogramma Bureau Brabant besteedt aandacht aan de zaak. Dat leidt tot een doorbraak. Voormalig buschauffeur Berry van D. (29) wordt opgepakt, omdat zijn tante hem op beelden meent te herkennen aan zijn loopje. Alleen, zegt advocaat Michel Govers, het is Van D. niet. Dus is het ook zijn loopje niet.

De tante is inmiddels gehoord door de rechter-commissaris. Govers wil niet al te uitgebreid op de zitting vooruitlopen, maar laat wel weten dat zijn cliënt ontkent.

Na zijn aanhouding verschenen verhalen over ontslag van de buschauffeur. Dat zou weer samenhangen met een stukgelopen relatie op de werkvloer.

Advocaat Govers erkent dat dit als een mogelijk motief kan klinken. „Maar die relatie had hier verder niets mee te maken. En er was geen sprake van ontslag”, aldus de advocaat. Hoewel Van D. inderdaad niet meer bij Arriva werkt, was zijn vertrek in goed overleg, zegt de raadsman.

Bij het OM is men terughoudend over de zaak. „Brandstichtingen zijn moeilijk te bewijzen zaken, het bewijs gaat vaak in vlammen op”, zegt een woordvoerster. „Maar we leggen deze zaak graag aan de rechter voor.”