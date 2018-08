Legionella-vrees op woonboten in Groningen

Woonbootbewoonster Nadine Pichier drinkt geen kraanwater meer. Ⓒ Foto Jos Schuurman

GRONINGEN - Bewoners van de Woonschepenhaven in Groningen maken zich deze smoorhete dagen zorgen over de potentieel ziekmakende bacterie legionella in hun drinkwater. Door de aanhoudende hitte is zelfs ’koud’ water uit de kraan nog handwarm. Een wateronderzoek wees deze week uit dat inderdaad al legionella in leidingen huist. De gemeente Groningen houdt het er vooralsnog op dat het gaat om een minder gevaarlijke, lichtere variant. „Maar je kunt er wel ziek van worden”, brengen bezorgde bewoners daar tegenin.