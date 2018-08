Kostwinner gaat vrouw nog stap te ver

Personeel medewerker Telegraaf Martijn Klerks Afdeling TMG Landelijke Media B.V. / DFT

Je hoeft niet eens zo heel ver terug in de tijd te gaan om een Nederland aan te treffen waar vrouwen maar één recht hadden – het aanrecht, inderdaad. Vier decennia geleden, in 1978, had precies de helft van alle 25- tot 45-jarige vrouwen een baan of de wens om te werken, tegen 98,6 procent van de mannen in die leeftijdsgroep.