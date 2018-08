CDA: ’Stuur fiscus op straatdealer af’

Tijdens de rondleiding die burgemeester Femke Halsema samen met De Telegraaf kreeg over De Wallen, vertelden agenten dat er zo’n duizend straatdealers in kaart zijn gebracht. Zij verkopen niet alleen nep-drugs aan toeristen, maar vaak ook echte drugs. Door de relatief kleine pakkans en het boetebedrag, is een boete betalen voor hen vaak lucratiever dan thuisblijven.

Kamerlid Omtzigt is dat een doorn in het oog. „Wij kunnen ons goed voorstellen dat de Belastingdienst bij drugsdealers naheft op basis van geschatte opbrengst in de afgelopen twee jaar, net zoals ze bij hennepkwekers doen”, zegt hij.

Hennepplantage

Wie wordt betrapt met een hennepplantage, wordt op grond van het proces-verbaal ingeschat hoe groot de oogst was. Op basis daarvan legt de rijksbelastingdienst een naheffing op. Volgens de CDA’ers is het aannemelijk dat dealers van (nep)drugs daar ook inkomsten uit hebben gegenereerd, dus zou de regel ook voor hen moeten gelden.

Boomsma: „Het kan niet zo zijn dat drugsdealers, als ze een keer worden gepakt, lachend de boete betalen en de volgende rustig verder dealen. We moeten eindelijk echt optreden om deze plaag te stoppen. Met een fikse fiscale naheffing piepen ze wel anders. Amsterdam is zoveel mooier dan deze ellende.” Naast raadsvragen, wordt het plan ook in de Tweede Kamer voorgesteld.

Hoewel de aanpak van (nep)drugsdealers ook een speerpunt is in het binnenstadsoffensief, lijken de problemen nog geen halt te zijn toegeroepen. In de laatste tussenrapportage staat dat dat incidenten met (nep)drugs afnemen, maar uit de toelichting komt een ander beeld naar voren. „Cijfers worden gegenereerd door inzet en niet door aangiften. Door verminderde politie-inzet (de sterkte van het Binnenstad Offensief is sinds oktober immers afgenomen) wordt er mogelijk minder waargenomen en geregistreerd.”