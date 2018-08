Verkleinde maag en zwanger zijn brengt risico’s

Te laat ingrijpen kan zelfs leiden tot de dood van henzelf of het kind, waarschuwen artsen van het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven in het AD.

In dat ziekenhuis kwamen de afgelopen jaren opvallend vaak vrouwen met heftige buikkrampen op het spreekuur. In eerste instantie werd gedacht aan normale zwangerschapsklachten, maar bij vrouwen met een maagverkleining is er iets anders aan de hand, zegt obesitaschirurg Wouter Leclercq.

Bij deze groep zwangeren raken de darmen sneller bekneld, waardoor eten heel moeizaam of helemaal niet meer gaat. De enige oplossing is dan een operatie om de darm te ’bevrijden’, met het risico op vroeggeboorte of overlijden van moeder en kind.