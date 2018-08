Storm en onweer, maar zomer houdt stand

De korte maar ontstuimige buien gingen soms gepaard met hevige windstoten. Dat zorgde er bij Beek en Donk bijvoorbeeld voor dat een boom op de N279 terechtkwam. Brandweer en politie hebben de weg enige tijd afgesloten. Niemand raakte gewond.

Ook op andere plekken, zoals in Mierlo en Waalre, zorgden omgewaaide bomen voor overlast en handenvol werk.

Brandweermannen aan het werk bij een omgewaaide boom in Mierlo. Ⓒ Rob Engelaar

In Oss sloeg de bliksem in een woning in. Die brandde daarop uit.

De buien markeren nog niet het einde van het zomerse weer. Hoewel de Weerplaza-regenradar soms stevige regenval aangaf, bleef er van de regen dicht bij de grond vaak bar weinig over. De warme lucht onder de wolken liet de neerslag tijdens de val al voor een deel oplossen. Toch heeft het vrijwel overal wel op zijn minst even geregend.

De N279 moest even worden afgesloten. Ⓒ Harrie Grijseels, MaRicMedia

Weerplaza meldt dat het vannacht in het zuiden, midden en westen van het land het natst was met daar op veel plaatsen zo'n 5 mm regen, lokaal oplopend tot meer dan 15 mm. Vanuit de regio Breda kreeg Weerplaza de hoogste melding binnen: 18 mm.

De buien lossen weinig op aan de heersende droogte. De plantjes zullen de druppels gelukzalig tot zich nemen, maar dat moeten ze wel snel doen. Na het wegtrekken van de buien wisselen wolken en zon elkaar vandaag namelijk af en loopt de temperatuur in een groot deel van het land weer op tot rond of boven de 25 graden. De warmte zorgt ervoor dat alles snel weer opdroogt. Alleen in het uiterste westen en noordwesten wordt het iets minder warm en is bovendien nog een buitje mogelijk.

Ander weertype

Ondanks dat de buien weinig oplossen aan de droogte, markeren ze wel de overgang naar een ander weertype. Vakantiegangers hoeven nog niet te vrezen voor grijze dagen met flink wat regen, maar de rest van de zomervakantie kan een uitstapje wel te maken krijgen met één of meerdere buien. De lucht wordt onstabieler en dus krijgen buien wat vaker de kans om te ontstaan.

Kijkende naar de dagen tot en met zondag is volgens Weerplaza donderdagmiddag en -avond de kans op regen het grootst. Een lagedrukgebied trekt dan van zuid naar noord over land en gaat gepaard met stevige buien. Daarbij zijn ook onweer en windstoten mogelijk. Net als afgelopen nacht zal de neerslaghoeveelheid van plek tot plek behoorlijk wisselen en blijft het in een enkele regio 'gewoon' droog. Voor de buien uit wordt het landinwaarts eerst nog 24 tot 27 graden. In de avonduren koelt het af naar 15 tot 20 graden.

Vrijdag en zaterdag blijft het een groot deel van de dag droog en valt er hooguit een enkele bui. Met 20 tot 25 graden is het duidelijk minder warm. Zondag en maandag kan het misschien weer 25 tot 30 graden worden. Al met al blijft het volop zomer in Nederland.