Serieuze kans op tropische dag eind deze week

Volgens Weeronline wordt vanaf donderdag warme lucht uit Spanje richting Nederland geblazen en daardoor loopt de temperatuur in aanloop naar het weekend flink op. Vrijdag en zaterdag worden de heetste dagen, met in het oosten en zuiden kans op tropische temperaturen van 30 graden of meer. De kans dat de grens van 30 graden ergens in Nederland wordt overschreden, is op dit moment ongeveer 65%.

Hoe heet het precies wordt, hangt van twee dingen af: hoe noordelijk de warme lucht zal komen en hoe snel de afkoeling weer in zal zetten.

In de loop van zaterdag en op zondag kan al een verkoelende zeewind opsteken en daarbij stijgt ook de kans op een regen- of onweersbui.

Tropisch warm

Eerder dit jaar is het ook al eens tropisch warm geweest: op 26 juni steeg het kwik op veel plaatsen in het zuiden en midden naar 30-32 graden. In Hoek van Holland was het die dag het heetst met 32,3 graden, de hoogste temperatuur van dit jaar tot nu toe.