Artsen zien bezwaren bij patiëntendossier

Dat concludeert het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico in Trouw.

Iedereen in Nederland moet vanaf 2020 online op de computer of via een app op zijn telefoon al zijn medische gegevens kunnen inzien en bijhouden. Via deze pgo kan de patiënt meer regie over zijn gezondheid krijgen, is de visie van de Patiëntenfederatie die het plan in 2011 initieerde.

Maar volgens de onderzoekers van Investico zegt bijna driekwart (72 procent) van de zorgverleners bezorgd te zijn over beveiligingslekken, waardoor medische gegevens op straat kunnen komen te liggen.