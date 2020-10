Kro-Ncrv smijt met miljoenen voor nieuwe leden

In 2014 hing de vereniging een spandoek aan de gevel om te wijzen op het ledenaantal van 800.000. Ⓒ ANP/HH

Hilversum - Omroepen geven miljoenen uit in de strijd om extra leden. Terwijl PowNed leden nodig heeft omdat het voortbestaan van de omroep bedreigd wordt, leiden met name de uitgaven van Kro-Ncrv tot gefronste wenkbrauwen bij collega’s in Hilversum.