Pizzabakker wordt erkend beroep

Pizzeria’s staan te springen om ambachtelijke koks. Maar waar vind je ’pizzaiolo’s’, pizzabakkers in het Italiaans, die de Italiaanse kookkunst verstaan? Om het tekort terug te dringen begon Dok030 twee jaar geleden met een speciale opleiding tot pizzabakker. Na een succesvolle pilot in Utrecht breidt de opleiding in september uit met een vestiging in Nieuwegein. Ook liggen er plannen voor een eigen leer-werk-pizzeria in de nieuwbouw van de NPD strook in Overvecht.

Om het vakmanschap het aanzien te geven dat het verdient, strijden de oprichters bovendien voor de erkenning als volwaardige opleiding met SVH-keurmerk. Het lijkt erop dat dit gaat lukken. Pizzabakker wordt daarmee een erkend beroep in Nederland dat valt onder de horeca-cao.

Er komen steeds meer ambachtelijke pizzeria’s en pizzaketens in Nederland, zegt projectleider Abdel Harchaoui. Maar te weinig mensen beheersen het oude ambacht uit Italië. In samenwerking met het instituut GAK, de gemeenten Utrecht en Nieuwegein, WIL en Rabobank begon hij daarom de pilot. Twintig mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werden opgeleid tot pizzaiolo. Met de uitbreiding naar Nieuwegein moeten nu nog meer vakmensen worden klaargestoomd.

Cursisten leren om luchtig deeg en traditionele saus te maken, de juiste ingrediënten te gebruiken en de ovenschep goed te hanteren, zegt Harchaoui. „Maar wat we vooral meegeven is een passie voor het vak.” Ook krijgen ze theorieles van een Italiaan over de geschiedenis van de pizza. Ze leren horecavaardigheden als snijtechnieken, en behalen een hygiëne-certificaat.

Utrecht is met de opleiding tot pizzabakker landelijk een voorloper, zegt SVH-directeur Ricardo Eshuis. Op verzoek van Dok030 onderzoekt de horeca brancheorganisatie of er ook elders in het land behoefte is aan erkenning van het vakmanschap van de pizzabakker. „Dat lijkt inderdaad zo te zijn”, zegt Eshuis.

Erkenning zou betekenen dat de pizzabakker een officieel beroep wordt en een plek krijgt in de horeca-cao. „Het beroep krijgt dan een duidelijk functieprofiel, opleidingseisen en een landelijk examen met branchediploma.”

De erkenning is bovendien belangrijk voor het imago van de pizzakok, die nu in de fastfood wordt ingedeeld, zegt Eshuis. Het belangrijkst is natuurlijk dat de pizzeria’s er bekwaam personeel bij krijgen.