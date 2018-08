Familie: Nsimire, kom alsjeblieft naar huis!

Al ruim een week is er geen teken van leven gekomen van de 14-jarige Haagse. „Ze ging vrijdag 27 juli rond 16.00 uur met vriendinnen naar het Zuiderpark. Daarna hebben wij haar niet meer gezien.” Bewoners zijn in samenwerking met de wijkagent gisteren een zoektocht gestart in het Zuiderpark om Nsimire te vinden.

Vriendinnetje

In de nacht van 27 op 28 juli heeft Nsimire, volgens de politie, bij een vriendinnetje aan het Westeinde geslapen. „Daar wisten wij niets vanaf”, zegt Massembo. „Via haar vriendinnetje hebben we wel gehoord dat ze van plan was om drie dagen weg te gaan. Maar wij hebben geen idee waarheen.”

Een aanleiding, zoals een ruzie, is er volgens de familie en politie niet. „Er is niets gebeurd. Inmiddels zijn we meer dan tien dagen verder en hebben we nog niks gehoord, helemaal niks. Dat is heel raar.”

Kan niet slapen

De telefoon van Nsimire staat uit. Dat is volgens haar zus Akonkwa ’niets voor haar’. „Het is een raadsel. De hele situatie is verschrikkelijk. Ik kan er niet van slapen en heb er eigenlijk geen woorden voor.” Haar vader vult aan. „Inmiddels hebben we al tien dagen niets van haar gehoord. We zijn bang en verdrietig. We willen haar vragen om terug naar huis te komen of om tips door te geven aan de politie.

De politie ’maakt zich grote zorgen’. „We hopen door veel media-aandacht meer tips binnen te krijgen.” De tot nu toe binnengekomen tips zijn allemaal nagelopen. „Maar nog altijd is er geen spoor”, zegt de politiewoordvoerder. „Op dit moment houden we alle scenario’s open. We werken met man en macht aan de zaak.”

De 14-jarige heeft een smal postuur, is 1.60 meter lang en droeg een lichtblauwe gescheurde spijkerbroek met daaronder een blauwe korte broek, een wit T-shirt met onbekende print plus een donkerblauw T-shirt met een G Star Raw logo op de borst.

Aan haar voeten had ze zwarte Nike sneakers met een wit logo en een witte opstaande zool. Volgens zus Akonkwa is Nsimire een slimme meid, die niet snel met bijvoorbeeld een jongen zou meegaan. „Ze is iemand die veel voor andere mensen doet.”