Zoektocht naar vermiste Marloes (44) hervat

Volgens de politie is haar grijze Audi A4 aangetroffen op de Oude Leusderweg in Soest. Eerder werd er al gezocht bij het Monnickenbosch in Soest. Volgens RTV Utrecht zijn er ’ernstige zorgen over haar gezondheid’.

Ongeveer 50 veteranen hebben zich volgens een woordvoerder van de politie woensdag aangesloten bij het zoekteam.

Ⓒ Caspar Huurdeman

De vrouw is 1 meter 85 lang, heeft donkerbruine ogen en donkerbruin haar.

De politie zoekt getuigen via: 0800-6070.