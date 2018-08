Minister wil haast maken met telefoonban

Volgens de bewindsvrouw wordt er gewerkt aan een ’complexe wetswijziging’. Ze stelt dat de stukken ’binnen enkele maanden’ naar de Tweede Kamer gaan.

Realistisch

Het is nog maar zeer de vraag of de planning van de minister realistisch is. Een voorlichter van haar ministerie liet eerder aan De Telegraaf weten dat de kans op invoering in 2019 ’kleiner’ is geworden. Doorgaans duurt het zeker een half jaar om een wetswijziging door het parlement te loodsen.

Ook de Vereniging Verkeersslachtoffers heeft er een hard hoofd in. „De minister schrijft nu aan de Kamer dat ze de wet wil aanpassen, maar ik wil het eerst zien en dan pas geloven”, zegt Nelly Vollebregt. Eind vorig jaar kondigde Van Nieuwenhuizen aan dat ze van plan was om appen op de fiets te verbieden vanaf 2019.

De vereniging wil net als Veilig Verkeer Nederland snel duidelijkheid over de plannen voor het appverbod.