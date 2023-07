Israëlisch leger: operatie bij kamp in Jenin kan nog dagen duren

Het is een van de grootste operaties op de Westelijke Jordaanoever in jaren. Israël heeft honderden militairen ingezet die al sinds de nacht van zondag op maandag verwikkeld zijn in vuurgevechten. Zeker acht Palestijnen zijn omgekomen. Volgens Palestijnse informatie liepen ook ongeveer vijftig mensen verwondingen op. De toestand van tien gewonden zou kritiek zijn.

Luchtaanvallen

Naast de troepenmacht voert het Israëlische leger ook luchtaanvallen uit op doelen in Jenin. De Israëliërs zien het vluchtelingenkamp daar als een terroristisch bolwerk en doen daar geregeld invallen. Er wonen zo’n 14.000 vluchtelingen dicht op elkaar en er zijn veel militante groeperingen. De Israëlische strijdkrachten zeggen met een van de droneaanvallen bijvoorbeeld een commandocentrum van de Jenin Brigades te hebben geraakt, een Palestijnse militante groep die zich verzet tegen de Israëliërs.

De Israëliërs zouden nu met de grote inval beginnen, omdat het aantal aanvallen van Palestijnen de laatste weken was toegenomen. Het doelwit van de operatie zou onder meer een wapenopslagplaats zijn. Volgens het stadsbestuur van Jenin reden de Israëliërs het vluchtelingenkamp binnen met bulldozers en hebben ze de watervoorziening afgesneden.

Een Israëlische soldaat op de uitkijk nabij Jenin. Ⓒ ANP

Israël bezet de Westelijke Jordaanoever sinds het einde van de Zesdaagse Oorlog in 1967, in die oorlog kwamen ook de Golanhoogten, het oostelijke deel van Jeruzalem, de Gazastrook en de Sinaï in Israëlische handen. In de jaren ’70 werd de Sinaï teruggeven aan Egypte in een vredesdeal, in de jaren ’80 annexeerde Israël de Golanhoogten en het oostelijke deel van Jeruzalem en in 2005 trok Israël zich terug uit de Gazastrook.