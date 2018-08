Verdachte gewelddadige verkrachting blijft vast

Honderden mensen liepen mee met de Stille tocht in Rotterdam voor het slachtoffer van de brute verkrachting in De Esch. Ⓒ Hollandse Hoogte / Phil Nijhuis

ROTTERDAM - De 18-jarige man die wordt verdacht van een zeer gewelddadige verkrachting in Rotterdam vorige maand, blijft nog negentig dagen in voorarrest. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Rotterdam besloten. Hij wordt verdacht van poging doodslag op en verkrachting van een 20-jarige vrouw.