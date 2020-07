Invallen Zeeland: ’Dat het daar niet pluis is, weet het hele dorp’

De Dienst Speciale Interventies viel woensdagochtend onder meer een woning in het Zeeuwse Wolphaartsdijk binnen. Ⓒ ANP

Wolphaartsdijk - Grote ophef in het Zeeuwse dorpje Wolphaartsdijk woensdagochtend vroeg. In het kader van een grootscheeps politieonderzoek naar de invoer van cocaïne in het havengebied van Vlissingen werden op meer dan dertig locaties in Zeeland invallen gedaan, zoals ook bij een huis aan de Van der Baanstraat. Een man en een vrouw werden geblinddoekt afgevoerd. In totaal werden bij de acties in Zeeland negen mensen aangehouden.