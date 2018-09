’Referendum niet bindend’

Niemand die eigenlijk wist waar het over ging. En maar zagen dat premier Rutte ons op het verkeerde been zette. Een opkomst van drie keer niks. Een nipt nee. Het referendum is niet bindend, dat was voor iedereen bekend; er zou rekening gehouden worden met de uitkomst. Nou, dat is toch gebeurt? Wat een verkwisting van tijd en moeite, wat is er over dat ’nee’ nagedacht. Alhoewel, meneer Rutte heeft zich wel kunnen profileren in Brussel.

Endi Schaub-Pols, Kloosterhaar