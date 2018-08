Film Jaws lost misschien alsnog moordzaak op

De Amerikaan Joe Hill, zoon van thrillerschrijver Stephen King, zat naar zijn favoriete film Jaws te kijken toen in de 54e minuut een figurante met een blauwe bandana hem opviel.

Hill was rond die tijd gefascineerd door oude vermissingszaken. Eén daarvan is de ’Lady of the dunes’. Die zaak draaide om een vrouw die 26 juli 1974 ernstig verminkt werd gevonden bij Provincetown, het noordpuntje van Cape Cod.

Ernstig verminkt

Het slachtoffer was ernstig verminkt. Waarschijnlijk is ze overleden door een klap op haar hoofd. Ook is mogelijk geprobeerd haar te onthoofden. Verder waren haar handen afgehakt. Bij de kledingstukken die van de naakte vrouw gevonden zijn, zat ook een blauwe bandana.

Dat was precies rond de tijd dat Jaws in de buurt werd opgenomen door Steven Spielberg.

De compositiefoto van de vrouw die in 1974 op Cape Cod aanspoelde, vlakbij de plek waar Jaws werd gedraaid. Ⓒ Provincetown

De politie heeft de identiteit van de vrouw nooit kunnen achterhalen. In 2010 werd ze voor de derde keer opgegraven na opnieuw een tip. Toen werd vastgesteld dat ze gouden kronen had die in die tijd alleen in New York werden gezet. Maar verder kwam de politie niet.

FBI

Hill heeft zijn theorie voorgelegd aan de agent die de vermissing ooit onderzocht, maar die wilde niet reageren. Ook de FBI voelt zich niet geroepen de zaak te heropenen.

De ’zoon van’ roept nu medefiguranten uit die tijd op informatie te delen met wie ze op het eiland waren tijdens de opnames.

Bizar

„Het is bizar dat een dode die nooit geïdentificeerd kon worden door honderden miljoenen mensen in de film te zien is geweest?”.

Eén van de vele reconstructies van de ’lady of the dunes’. Ⓒ Politie

Amerikanen zijn al decennia geobsedeerd door de zaak. De politie heeft al meerdere scenario’s onderzocht.