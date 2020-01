Klimaatradicalen Extincton Rebellion op lijst Britse terreurpolitie

De groep klimaatradicalen staat daarmee onder meer tussen vermeende neonazi’s en terroristische islamitische groepen. Dat meldt The Guardian. De lijst is volgens de Engelse krant bedoeld om te helpen bij het vroegtijdig herkennen van radicalisering. Dit zou leraren, agenten en andere overheidsdienaren moeten helpen op tijd aan de bel te trekken bij dreigend gevaar. Er wordt opgeroepen uit te kijken naar jongeren die spijbelen of deelnemen aan schoolstakingen.

Extinction Regellion heeft in een verklaring woedend gereageerd. „Hoe durven ze. Kinderen vechten wanhopig voor een toekomst. (...) En dit is hoe de autoriteiten reageren.” Volgens de klimaatbeweging zijn ’fossiele bedrijven’ de echte extremisten.

De Britse politie heeft na de ontstane ophef inmiddels afstand genomen van het document met preventieve aanwijzen, dat dateert uit november. ,,Het opnemen van Extinction Rebellion was een foute beoordeling. We zullen de hele inhoud opnieuw bekijken’’, zegt het hoofd van Counter Terrorism Policing South East tegen de BBC.

Extinction Rebellion wordt ook in Nederland in de gaten gehouden door de autoriteiten. Een nieuwe ontwikkeling is dat links-extremistische actiegroepen nu aansluiting zoeken bij de strategie van klimaatactiegroepen, stelde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in december. „Dit leidt vooral tot activistisch verzet van mensen die zeggen geen geweld te willen gebruiken, maar wel bereid zijn om de wet te overtreden”, aldus NCTV-coördinator Aalbersberg. Hij noemde als voorbeeld de activisten van Extinction Rebellion. „Als de voorman zegt dat het doel is dat er zoveel mogelijk arrestaties komen, zit je op de grens van activisme en extremisme.”