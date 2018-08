OM eist vier jaar cel voor brandstichtingen bij Arriva

In september 2017 begonnen de brandstichtingen. Toen gingen in de remise in één klap vijf bussen deels of geheel in vlammen op. Niet veel later werd op een kantoor aan de Fatimastraat, de thuishaven van Arriva in Tilburg, brand gesticht. Eind september wisten oplettende werknemers te voorkomen dat een kantoorkeet op het Arriva-terrein in vlammen opging.

Een maand erop vloog een container in brand, weer twee weken erop werd een bus gestolen op het terrein van Arriva. Na een rit van vijf uur werd de bus in brand gestoken in de buurt van het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. De schade loopt in de miljoenen, aldus de politie.

De Officier van Justitie acht bewezen dat Van D. de dader is. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat zijn telefoon bij twee brandstichtingen in de buurt was, bleek uit telecomgegevens. Ook werd hij herkend aan zijn loopje om camerabeelden en droeg de verdachte kleren die ook Van D. in bezit heeft.

Van D. werd begin dit jaar opgepakt. Hij ontkent in alle toonaarden en hield het in de rechtbank woensdag bij een vooraf opgestelde verklaring. Op vragen van de rechter reageerde hij woensdag niet of nauwelijks.