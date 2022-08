In hitte is zwemmen heerlijk, maar pas op voor muien!

1 Waar zit het gevaar?

Aan zee zijn meerdere risico’s. Ten eerste de oostenwind. Die zorgt ervoor dat mensen met opblaasspullen zoals bedden of strandballen snel naar open zee worden geblazen. „Bovendien krijg je een bovenstroom, waardoor je denkt dat je olympisch kampioen bent als je de zee in zwemt. Maar terug wordt het dan zwaar”, aldus een woordvoerder van de Reddingsbrigade. Nog een risico; muien. De stromingen konden wel eens extra hevig worden door de oostenwind.

2 Wat zijn muien ook al weer?

Muien zijn stromingen de zee in. Zeewater stroomt over zandbanken naar het strand, maar kan niet makkelijk terug. Dus stroomt het tussen de zandbanken door naar zee. Tussen die zandbanken ontstaat dus een stroming naar zee, die je gemakkelijk mee kan sleuren. Zeker als het net hoogwater is geweest, is de stroming sterk. Oostenwind versterkt dat effect alleen maar.

Tekst gaat verder onder de video. Video: hier wordt getoond wat het gevaar van een mui is.

3 Wat moet je doen als je in een mui komt?

Zeker níét tegen de stroming in zwemmen. Laat je meevoeren, en zwem zijwaarts als de stroming afneemt. Dan kom je uit achter de zandbank, en via die weg kun je terug.

Beter is het uiteraard om niet in de mui te komen. Je kunt die herkennen aan het ontbreken van brekende golven met de kenmerkende witte schuimkoppen. Ook zetten de Reddingsbrigades vaak vlaggen neer. Als je twijfelt, vraag dan aan de brigade waar de muien zitten. Denk niet dat je het wel weet van vorige week; muien verplaatsen zich.

4 Ik ben geen beste zwemmer, kan ik de zee wel in?

„Ja, maar ga dan tot je knieën. Dan kun je toch verkoeling zoeken”, aldus de woordvoerder. Steeds vaker moeten de vrijwillige redders in actie komen, omdat onervaren zwemmers toch in diep water belanden.

Daarbij speelt zeker deze week het getij een complicerende rol. Het is een aantal dagen hoogwater in de tweede helft van de middag. „Zandbanken zijn aanlokkelijk. Je loopt middelhoog door het water, en ineens sta je tot je enkels. Maar na een uur, of zelfs een half uur, want zo snel kan het gaan, kan het water zo zijn gestegen dat je terug moet zwemmen”, waarschuwt de brigade.

5 Stel, ik zie iemand in problemen. Wat kan ik zelf doen?

„Bel direct 112, want dan worden zowel wij als andere hulpdiensten gealarmeerd. En heel belangrijk; probeer niet zelf de held uit te hangen. Hoe tegennatuurlijk dan misschien ook is”, aldus de woordvoerder. „We maken regelmatig mee dat de redder in problemen komt. Een drenkeling is in paniek, en klampt zich vast aan de redder. Dan kun je snel met zijn allen in de problemen komen.”

6 En in het binnenwater? Zijn daar andere risico’s?

Ja, zeker. Al geldt daar dezelfde vuistregel, legt de Reddingsbrigade uit: geniet, maar volg bepaalde basisregels. „Je ziet dat blauwalg nu snel oprukt, en mensen naar alternatieven gaan zoeken. Maar kanalen bijvoorbeeld zijn niet geschikt als zwemwater. Sommige wateren hebben onverwacht stromingen”, aldus de woordvoerder. Door de droogte speelt nu ook een ander fenomeen. „Meren hebben vaak een ondiep deel, dat uiteindelijk uitloopt in diep water. Door het gezakte waterpeil, ben je veel sneller bij het diepe deel.” En ook dat is link, met stromingen en kouder water.