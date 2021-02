Baby overlijdt tijdens doopceremonie

De baby werd drie keer ondergedompeld in water in het doopvont. Daarna kreeg het kind, onduidelijk is om het of een jongetje of een meisje gaat, een hartstilstand. Met spoed werd de baby naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar na een paar uur. Volgens de autopsie zat er vocht in de longen. De politie is een onderzoek gestart.

Na de dood van de baby is er een petitie gestart om de doopceremonie te veranderen. De petitie is inmiddels meer dan 59.000 keer ondertekend, zo meldt CNN. Vladimir Dumitru startte de actie om handtekeningen in te zamelen. „Door middel van deze petitie willen we dat de doop symbolisch wordt door water op de bovenkant van het hoofdje te sprenkelen en niet de volledige onderdompeling van drie keer.” Het sprenkelen van water op het hoofdje van een baby is in Nederland gebruikelijk.

Een woordvoerder van de kerk laat weten: „Het is zonder twijfel een enorm tragische situatie die onderzocht moet worden.” Volgens de man bedekken ervaren priesters altijd de neus, mond en oren van een baby die gedoopt wordt.