Delftenaar (28) opgepakt dood crimineel Pronk

Delft - Voor de dodelijke schietpartij in Delft, waarbij de beruchte Nootdorpse crimineel Karel Pronk om het leven kwam, is een 28-jarige Delftenaar opgepakt. De man is de bestuurder van een zwarte Volkswagen Polo die vlak na het incident in de directe omgeving staande werd gehouden. De man, die blijkens beelden in bezit van de Telegraaf, knielend op het asfalt onder schot werd gehouden door twee agenten, zit nog vast voor verhoor.