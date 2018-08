Taiwan spot met China om verbod Winnie de Poeh

De Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken Joseph Wu heeft op zijn Twitteraccount een afbeelding geplaatst van een beer, die de mascotte is van de Taiwanese toerismesector. De beer is „ontsteld”, staat erbij, vanwege het Chinese verbod „op de film van zijn neefje Winnie.”

„Vergis je niet: alle beren zijn in Taiwan gelijk”, staat verder in de tweet, met de mededeling dat de film Janneman Robinson & Poeh in alle landelijke bioscopen draait.

De relatie tussen China en Taiwan is slecht. China erkent Taiwan niet als staat en beschouwt het eiland als een afvallige provincie.