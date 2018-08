Extra controle Amsterdam op illegale hotels

Zo werd afgelopen maandag een illegaal hotel in de West-Indische buurt voor drie maanden gesloten wegens brandonveiligheid. In het appartement waren zes logiesverblijven gemaakt, met namen als Harry Potterkamer, Vondelkamer en Van Goghkamer. Er verbleven elf mensen. Het pand is dichtgetimmerd en de eigenaar en de huurder van de woning krijgen allebei een boete van 20.500 euro.

In een andere woning vlakbij de Foodhallen in Oud-West werden acht Israëlische toeristen aangetroffen. Zij hadden 4000 euro betaald voor een verblijf van zes nachten. De regels schrijven voor dat appartementen niet meer dan vier vakantiegangers tegelijk mogen herbergen. Daarom krijgt de eigenaar een boete van 20.500 euro.

De gemeente legde ook twee boetes van 6000 euro op voor het niet melden van vakantieverhuur.

Gezien de schaarste aan woonruimte in Amsterdam stelt de gemeente strenge voorwaarden aan vakantieverhuur.