Eigenaren kat zoeken brute hondenbaas

Het echtpaar is momenteel op vakantie en zoon Kasper past op het huis. In gesprek met Omroep Brabant vertelt de man dat hij in de tuin zat met een biertje: „Ik zag op de monitor die man staan met zijn hond. Ik dacht al: ’waarom staat hij stil?’ En toen zag ik dat hij hem losmaakte. Het gebeurde gewoon voor mijn ogen. Ik was laaiend.”

’Toen ik buiten kwam, was hij al weg’

Kasper wilde dolgraag achter de man aangaan maar dan moest hij eerst een broek aantrekken; vanwege de hitte zat hij in zijn onderbroek in de tuin. Toen hij naar boven was gesneld om een broek te pakken riep hij uit het raam naar de man, maar die liep rustig verder. „Toen ik buiten kwam, nog geen veertig seconden later, was hij al weg.”

Op de beelden is duidelijk te zien dat de man zeer bewust handelde: hij stopte, deed de riem af en keek toe hoe de hond op de kat af rende. De reacties die op Facebook onder de video zijn geplaatst zijn niet mis. Zo schrijft iemand: „Wat een etterbak zeg riempje omdoen en aan de trekhaak van de auto binden.”

Kasper wil met de beelden naar de politie gaan, schrijft de omroep. Met kat Kokkie gaat goed: ze raakte niet gewond en ligt weer lekker in de tuin.