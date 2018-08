Hond bevrijd uit camper Zandvoort

Ⓒ Politie Bloemendaal, Heemstede & Zandvoort

ZANDVOORT - Ondanks alle waarschuwingen die er in de loop der jaren zijn afgegeven gebeurt het nog steeds dat mensen dieren achterlaten in de auto. Ook dinsdag was het raak en moest er een hond uit een camper worden gered in Zandvoort.