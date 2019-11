Ook garantiefonds voor losse vliegtickets

Vier grote organisaties willen een garantiefonds voor losse tickets op zetten waardoor reizigers zoals hier op Maastricht Aachen Airport beter beschermd worden. Ⓒ Foto ANP

SCHIPHOL - Vier grote organisaties in Nederland tuigen een nieuw garantiefonds op voor losse vliegtickets. Daarmee is elke luchtreiziger die in Nederland opstapt, gedekt tegen bankroet van vliegmaatschappijen. Het is een initiatief van ANVR, ANWB, de Consumentenbond en de Stichting Garantiefonds Reisgelden.