Lichaam vermiste 44-jarige vrouw Soest gevonden

Van de 44-jarige vrouw uit Amersfoort was al sinds zondag niets meer vernomen. Eerder deze week werd haar auto, een Audi A4, aangetroffen op de Oude Leusderweg in Soest.

In de zoektocht naar de vrouw zijn er agenten in ME-dienst, drones, politiehelikopters, politiepaarden en -honden, en ook veteranen van Search & Rescue ingezet. Het lichaam van de veouw is gevonden het bos. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen of sporen gevonden die wijzen op een misdrijf.