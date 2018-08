1 / 2 1 / 2

Den Haag - De vader van de vermiste Nsimire Massembo (14) is vandaag een flyeractie gestart in de hoop op meer informatie en tips. Een groep vrijwilligers, die zich heeft gemeld via Facebook, heeft hierbij geholpen. Door de extra aandacht in de media zijn tientallen nieuwe tips binnengekomen bij de politie. De Haagse is op 27 juli voor het laatste gezien door haar familie.