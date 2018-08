DEN HAAG - Nog altijd is er geen spoor van de 14-jarige Nsimire uit Den Haag, die al sinds 27 juli is vermist. De familie van de tiener is ten einde raad. Haar vader, Baderha Massembo, is een flyeractie gestart. Hij wordt hierin gesteund door een groep vrijwilligers, die zich hebben gemeld via Facebook. Samen met hen plakt hij posters in de stad in de hoop op meer informatie en aanwijzingen.