De ravage was groot bij busbedrijf Arriva. Ⓒ JACK BREKELMANS / PERSBURO BMS

BREDA - Als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt, gaat Berry van D. vier jaar de cel in voor een reeks brandstichtingen bij Arriva. De ex-buschauffeur ontkent echter in alle toonaarden en hield dat vandaag in de rechtbank vol.