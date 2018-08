Parlementariër Venezuela opgepakt na aanslag

Maduro had de politicus eerder in verband gebracht met de vermeende aanslag. Hij sprak over een „psychopaat, wiens achternaam Requesens luidt.” Ook de bekende oppositieleider Julio Borges was volgens de president vermoedelijk betrokken bij het incident.

De regering stelt dat aanvallers hebben geprobeerd Maduro te doden met drones die waren voorzien van explosieven. De machtige Grondwetgevende Vergadering, die op de hand is van de regering, gaat volgens voorzitter Diosdado Cabello praten over het opheffen van de juridische onschendbaarheid van parlementariërs die betrokken waren bij het incident.

Op sociale media circuleert een filmpje dat de aanhouding van Requesens en zijn zus lijkt te tonen. Agenten slaan toe als het duo een lift verlaat. Rafaela Requesens heeft inmiddels via sociale media laten weten weer op vrije voeten te zijn.