Record voor zonnevliegtuig: 26 dagen in lucht

De Zephyr S vliegt op een hoogte van 21 kilometer, twee keer zo hoog als gewone passagiersvliegtuigen. Het is de bedoeling dat hij daar zorgt voor internetverbindingen op de grond, als een soort vliegende router. Het toestel kan ook bosbranden en olielekkages herkennen. Eerste klant is het Britse ministerie van Defensie. Airbus noemt het vliegtuig een pseudo-satelliet. Het toestel weegt maar 75 kilo en is bij de vleugels zo'n 25 meter breed. Op het oppervlak zitten zonnecellen.

Het oude record was ook in handen van Airbus. Een voorloper van de Zephyr S bleef in 2010 veertien dagen aan een stuk in de lucht.