’Gezicht moet zichtbaar zijn’

Over integraalhelmen met donkere vizieren, bivakmutsen etc. is er geen discussie dus is het toch volkomen logisch dat een boerka/nikab ook verboden wordt? Zodra het onmogelijk is een gezicht goed te zien dient het verboden te worden. Dit uit oogpunt van veiligheid, maar ook normale omgangsvormen in ons land. Het wordt ook door de meeste mensen vanzelfsprekend gevonden dat iemand zijn of haar zonnebril afzet als er tegen die persoon gesproken wordt.

Dick Pelle, Tuil