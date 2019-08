Brandweermannen komen om door brand in België

De brand brak uit in een leegstaand gebouw. „Terwijl de ploegen het gebouw binnendrongen om de brand te bestrijden, heeft zich een ontbranding van de hete rookgassen in het gebouw voorgedaan. Onmiddellijk werd het sein gegeven zich zo snel mogelijk terug te trekken. Een aantal collega’s heeft zich niet tijdig in veiligheid kunnen brengen”, vertelt commandant Bert Swijsen.

„Door de hitte en de drukgolf stortte een deel van het gebouw in. Bij de evacuatie bleek dat er twee collega’s vermist waren. Tijdens de zoekactie die daarop volgde werden de twee vermiste brandweermannen levenloos teruggevonden.”