Nederlandse kust bezaaid met resten van ballonnen

De Boskalis Beach Cleanup Tour van Stichting De Noordzee is nu over de helft. Tijdens deze editie is er speciale aandacht voor ballonresten. De stichting zamelt dit jaar de ballonnen apart in om aandacht te vragen voor dit probleem. „Ballonnen die de lucht in gaan, belanden vaak in zee. Dieren in zee zien het rubber aan voor voedsel en vogels kunnen verstrikt raken in de plastic sierlinten die aan de ballonnen hangen”, aldus de stichting.

De Tweede Kamer vroeg gemeenten al in 2014 het oplaten van ballonnen te ontmoedigen. Vier jaar later staan ballonnen echter nog steeds in de top vijf van meest gevonden stukken afval op stranden, zegt de stichting.