Erdogan ontmoet eind september Merkel

Erdogan is op 28 en 29 september in Duitsland. Het wordt zijn eerste officiële bezoek aan Duitsland sinds 2014, en zijn eerste sinds hij het Turkse presidentschap heeft overgenomen. Het staatsbezoek omvat verder een receptie door de Duitse president met militaire eer en een formeel staatsbanket.

De relaties tussen beide landen zakten naar een dieptepunt na een reeks geschillen over het harde optreden van Turkije na een mislukte staatsgreep in 2016. Een onderwerp dat waarschijnlijk aan de orde komt, is de gevangenneming van Duitse burgers en journalisten in Turkije.