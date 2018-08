Donderdag zware windstoten en buien?

„Een lagedrukgebied trekt donderdagmiddag en -avond van zuid naar noord over het land”, legt Weerplaza uit. „De depressie levert niet alleen buien op, maar ook kans op onweer en windstoten. De neerslaghoeveelheden zullen van plek tot plek sterk verschillen, maar lokaal zijn hoeveelheden van 30 mm en meer best mogelijk.”

Wind grootste zorg

De buien bereiken vroeg in de middag het zuiden van het land en aan het einde van de middag ook het noorden, aldus de weersite. „De stevige regenval is echter niet de grootste zorg, dat is namelijk de wind. Mocht de depressie een ongunstige koers volgen, dan neemt de wind rondom het lagedrukgebied in de namiddag en avond snel toe. De windstoten kunnen dan toenemen naar 75 km/uur en misschien wel tot meer dan 100 km/uur. Bovendien gaat het in de avonduren langs de noordwest- en noordkust flink waaien; windkracht 6 tot 8 uit een noordwestelijke of noordelijke richting.”