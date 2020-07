Inwoners Marbella ontzet door balkondrama: ’Enorme Brit kwam zo uit de lucht vallen’

De straat in Marbella waar een 50-jarige Britse toerist van een balkon viel en bovenop een 46-jarige buurtbewoner belandde. Beiden kwamen om het leven. Ⓒ EPA

Marbella - De inwoners van Marbella zijn ontzet na het drama dat zich daar dit weekend afspeelde en waarbij zowel een Britse toerist als de populaire buurtbewoner Antonio (46) het leven liet. ’Het ging hem net zo goed’, verzucht een buurtbewoner tegenover de lokale krant El Sur, over de man die net een succesvolle sportschool in ’fitboxing’ was begonnen maar dit weekend op dramatische wijze verpletterd werd.