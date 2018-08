Zeker 347 doden na aardbeving Lombok

Dat meldt staatspersbureau Antara woensdag. Over precieze aantallen van gewonden worden geen gegevens gedeeld. Dat het dodental in korte tijd zo veel hoger is geworden, is het gevolg van overleg tussen de hoofden van de verschillende subdistricten in het rampgebied.

De zoekactie naar slachtoffers is ondertussen nog in volle gang. De autoriteiten weten niet hoeveel mensen nog onder het puin liggen van ingestorte gebouwen.

Geen Nederlandse slachtoffers

Voor zover bekend zijn er geen Nederlanders omgekomen bij de beving die een kracht van 6,9 op de schaal van Richter had.

Alle Nederlanders die uit het getroffen Lombok en de Gili-eilanden weg willen, zijn inmiddels vertrokken of hebben uitzicht op vertrek.

