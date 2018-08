Bijbelgroep bestormt Airbnb appartementje

Ben Newman had ’ja’ gezegd tegen een boeking van vier mensen in zijn kleine huisje in Amerika. Maar toen hij via een beveiligingscamera in de woning zag dat er maar meer en meer mensen binnen bleven stromen, kreeg hij het te kwaad.

Zijn vriendin Mary Numair begon meteen live te tweeten over de tsunami aan gelovigen. Die conversatie ging viraal.

De verontruste Ben besloot dan direct met de boeker te bellen. De Amerikaan vertelde dat zijn woning niet geschikt is voor een grote groep, er kunnen maximaal zes mensen in. „Hij zei: o sorry, we houden hier wel even een kleine bijbelstudie en dan gaan we weer”.

Maar tijdens de bijbelkring kwamen nog steeds nieuwe mensen de woning binnen, zo zag Ben op zijn Nest-camera. Zijn vriendin tweet dan: “F***ing MORE PEOPLE SHOW UP. More and more and more.”

Mary en Ben gingen uit hun stekker toen Airbnb belde met de mededeling dat ze toch echt mondeling ’ja’ gezegd zouden hebben tegen minstens 25 gasten.

Deze foto van een deel van het gezelschap zetten ze achteraf online:

Uiteindelijk bond de verhuurbemiddelaar in en kregen de Christenen opdracht weg te gaan. Mary en Ben wilden zeker weten dat dat gebeurde en reden een uur lang met de auto naar het huisje. Om half twaalf ’s avonds constateerden ze dat niemand weg wilde uit het huisje.

Na een hele boel heen en weer gebel en gescheld vertrok het hele gezelschap. Mary ging daarna uit haar stekker toen ze ontdekte dat de voorraad dure shampoo was gestolen.

Het Amerikaanse stel is furieus op Airbnb. Volgens hen wilde de organisatie pas echt druk zetten op de groep toen bleek ze videobeelden en dus bewijs hadden van het overvolle huisje.

Uiteindelijk hebben ze hun geld teruggekregen, inclusief een vergoeding voor de gepikte toiletspullen. Airbnb boekte 700 dollar over. Een bedrag waarmee Mary kan leven.