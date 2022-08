Oorlog in Oekraïne Dag 161 van de invasie LIVE | Oekraïne: Russen beschieten evacuatiebus, meerdere doden

Vernietigingen in de regio Cherson. Ⓒ ANP / Zuma Press

De oorlog in Oekraïne duurt nu ruim vijf maanden. De stad Mykolaiv is in de nacht van maandag op dinsdag geteisterd door meerdere hevige explosies. Verder sturen de VS nieuwe wapens ter waarde van 550 miljoen dollar naar Oekraïne. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne hier.