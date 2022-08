’Vriendin’ van Poetin ook op Amerikaanse sanctielijst

Berichten over een verhouding tussen de olympisch turnkampioene en Poetin doen al jaren de ronde. De Moskouse tabloid Moskovsky Korrespondent schreef in 2008 over huwelijksplannen van de twee, waarop de eigenaar de financiering van de krant beëindigde. Het Kremlin heeft altijd ontkend dat Kabejava en Poetin een romantische relatie hebben.

Als voorzitter van de National Media Group, die belangen heeft in veel Russische mediabedrijven, is ze volgens westerse landen medeverantwoordelijk voor acties die de inval in Oekraïne ondersteunen. De VS zetten ook de topman en grootaandeelhouder van staalconcern MMK op de sanctielijst.